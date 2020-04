Kylie Jenner imita a la perfección a su madre Kris en un hilarante video

Kylie Jenner no ha perdido tiempo durante la cuarentena para entretenerse, y de paso burlarse un poco de su familia. La menor del clan Kardashian imitó a su madre Kris Jenner de una manera casi perfecta.

La fundadora de Kylie Cosmetics compartió un divertido clip en su cuenta de TikTok e Instagram durante el fin de semana, recreando uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashians entre su madre y su hermana, Kris y Kendall Jenner.

"Esos son lindos jeans", dice Kylie, vestida con una chaqueta de cuero negra y una peluca negra, fingiendo ser su madre. "Eres unos jeans lindos", dice Stassie, amiga de Kylie quien está vestida con una blusa blanca y un jean de gran altura, haciéndose pasar por Kendall Jenner. "¿Esos son míos?" bromea Kylie como una confundida Kris.

Kylie Jenner también compartió un sensual video donde la vemos aplicándose una de sus lociones sobre su cuerpo, en un diminuto bikini. "Hace calor aquí afuera", subtituló el videoclip antes de etiquetar su línea homónima para el cuidado de la piel.

También ha publicado algunos videos y fotos junto a Stormi, pasando el tiempo jugando y siempre sonriendo, un dúo madre e hija muy conectado.

