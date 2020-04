Lesslie Polinesia muestra su lado romántico con tema 'Un día soñé'

View this post on Instagram

Hoy quiero compartirles como me he sentido en estos días y creo que muchos hemos pasado por eso… el que hoy estemos en casa a veces se torna una tortura por muchas situaciones que pasan y culpamos a todos, quiero decirles que nosotros somos dueños de nuestra propia felicidad, enojos, berrinches, risas, disgustos, irritabilidad, y hasta las lagrimas de felicidad o de tristeza nosotros decidimos como queremos sentirnos eso significa que nosotros mismos somos nuestra barrera o camino a nuestra felicidad. 🍃🌱♥️ Todos los días me dedico un tiempo para escucharme 🌿y agradecer 🙏🏼 que hoy estoy sana y viva. Y todos los días me doy cuenta que amo ♥️ lo que hago… nadie me dijo que mis acciones serían aprobadas por todo el mundo mientras yo me sienta feliz y plena haciendo lo que más me gusta no es ser egoísta es amor propio 🥰👐🏼 Elegí estas fotos porque el ponerte enfrente al espejo y decirte a ti misma lo mucho que te amas o lo orgullosa que te sientes son de las cosas más difíciles al contrario nos juzgamos todo el tiempo… es momento que te ponga en un espejo y te mires a los ojos y te preguntes que te hace feliz, que necesitas… y te aseguro que cuando te contestes con el corazón ♥️ no va a tener una respuesta material 🍃 la felicidad esta enfrente de nosotros… solo necesitas escucharte ♥️ Si llegaste hasta acá te quiero dar las #gracias por leerme… ahora quiero saber como se sienten ustedes ♥️