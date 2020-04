Lucero devela detalles inéditos del rodaje de Fiebre de amor: “Luis Miguel me cargó entre sus brazos”

Lucero y Luis Miguel eran los artistas del momento cuando protagonizaron la película Fiebre de amor, una producción que no solo impactó la carrera artística de estas dos estrellas, también marcó a toda una generación cuando se estrenó el 7 de agosto de 1986.

Ahora, más de 30 años después, la cantante reveló en su podcast “Aquí Lucero” algunos secretos de la filmación del único proyecto que los queridos artistas hicieron juntos y además descartó que entre ella y “El sol de México” hubiera ocurrido algo similar a lo que se actuó en pantalla.

Entre sus revelaciones, la “Novia de América” habló sin tapujos sobre algunas de las más entrañables anécdotas ocurridas durante el rodaje, como que el director, René Cardona Jr., se confundía con sus nombres y los llamaba “Luiscerito”, reseñó la revista Quién.

Sin embargo, uno de los momentos más vívidos en la memoria de Lucero fue aquel episodio en el que LuisMi se comportó como todo un héroe y la cargó entre sus brazos para salvarla de una peligrosa situación que vivieron.

Lucero: “Luis Miguel me cargó en sus brazos”

La celebridad contó que aquel inolvidable escena ocurrió lejos del set. En esa época, tanto ella como Micky se alojaban en la vivienda de Cardona Jr. junto a sus familiares y un día cualquiera se presentó un cortocircuito dentro de la casa que los alarmó.

“Hubo como un corto circuito en alguna parte de la casa (…) y se hizo como un chispa y se prendió un poquito, pero hablo de muy poquito fuego, por una chispa que sucedió pero no pasó a más. No fue un incendio ni le sucedió nada a la casa ni a nadie en ese momento”, detalló y recogió Quién.

Al escuchar el alboroto, la joven decidió asomarse y el intérprete de “Cuando calienta el sol” de inmediato la levantó del suelo y cargó entre sus brazos para rescatarla.

Mi gente linda ya vi que se quedaron picados con el #LuceroPodcast de la semana pasada 🤭, así que en este nuevo capítulo les cuento más detalles de cómo vivimos las grabaciones de #FiebreDeAmor con todo el cast de la peli. 👉 https://t.co/fRrrycMbSA pic.twitter.com/Yt1xQXezkw — Lucero (@LuceroMexico) April 27, 2020

“Me acuerdo que le llamaron a los bomberos, no llegaron los bomberos pero sí llegó un cochecito pequeño con un par de cubetas de agua con dos señores muy amables que iban a asistir el asunto… Yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso, estaba yo descalza”, destacó.

“Había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, me cargó en sus brazos”, explicó.

Luis Miguel y yo "nos la pasábamos muy padre"

Asimismo, aunque el gesto fue muy tierno, la exesposa de Mijares aseguró que no vivieron ningún romance y todo en su relación fue “inocente”.

“Pero estábamos muy chiquitos, la verdad es que estábamos muy chiquitos y nos la pasábamos muy padre de una manera, siempre lo digo, muy inocente. Y lo digo realmente o sea no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular. Yo pienso que los niños de 14 años en aquella época, en los 80, éramos muy ingenuos…”, sentenció.

De igual forma, afirmó que algunos de sus admiradores le han confesado que vieron decenas de veces la cinta que se filmó en Acapulco en 1984 y solo llevó un mes y medio para rodar.

“Hoy en día me acuerdo y pienso que tal vez parecen bobadas pero era parte de un proyecto, fue parte de algo que hoy en día sigue existiendo y que es una película que se fue a muchos países”, concluyó.