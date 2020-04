Nace Saldremos adelante, un festival virtual para apoyar a la industria musical

View this post on Instagram

¡ATENCIÓN! Llega el festival “SALDREMOS ADELANTE”! 😎 Decenas de técnicos y trabajadores del mundo del entretenimiento que soportan y fortalecen los eventos en vivo tras bambalinas, en tiempos de aislamiento están pasando un muy mal rato al no haber ningún tipo de evento donde desempeñar su oficio. 😕🙁 . Es por eso que hemos decidido tomar cartas en el asunto junto a un gran combo de amigos y bandas de varias partes del mundo. Entre todos, artistas, seguidores y promotores, sumaremos fuerzas para ayudar a toda la raza que no se ve, pero que siempre está allí ! . Por todas las noches de fiesta, música y obras que logramos disfrutar gracias a ellos hoy nos unimos para salir adelante. . Desde ya puedes donar en el link de la BIO @doctorkrapula 👈🏽 para contribuir de manera voluntaria a esta causa! . Este festival on line contará con la presencia de: 🇨🇴 @doctorkrapula 🇲🇽 @alfonsoandre 🇲🇽 @sanpascualitoreymx 🇪🇸 @chesudaka 🇨🇴 @asuntospendientes 🇲🇽 @rebelcatsmx 🇪🇨 @papachangomusic 🇲🇽 @ellispaprika 🇦🇷 @santi_motorizado 🇨🇴 @loshermanosaicardi 🇩🇪 @banda_senderos 🇲🇽 @desiertodrive 🇨🇴 @altogradomusica 🇨🇴 @ohlaville 🇨🇴 @alto.volumen 🇺🇸 @blssommusic 🇨🇴 @melmak69oficial 🇨🇴 @davidkawooq 🇨🇴 @apolo7tv 🇲🇽 @quadrafunks 🇲🇽 @juliontmusic 🇨🇴 @p4rentesismusic 🇨🇴 @pilarcabreramusic 🇨🇴 @sabisatizabal 🇨🇴 @highwaycolombiaband 🇨🇴 @lamanodeparisi 🇨🇴 @afonicamusica 🇨🇴 @pioperillafc 🇨🇴 @theblackcatbones 🇨🇴 @mortis.y.los.desalmados 🇨🇴 @salidosdelacripta 🇨🇴 @lemagdalenarock 🇨🇴 @zultanmusica 🇨🇴 @universos.co 🇨🇴 @galactic.desperates . . APOYA: @canaltrececo @120db_bogota @lnuestraemisora @revistabombea @colectivosonoro @elparlanteamarillo @naciontalento @rkopuntomedia @irresponsabletv @gritaradio @gritaradiomx @rockanrolario @emitclasalle @latinoscopio @subcantante @faroenlascmx @revistadc . ORGANIZA: @intoleranciacolombia @discosintolerancia @doctorkrapula @larazaquenoseve @irrvrnts @vivalamerchtienda @festival_viva_el_planeta @lavagacomunicaciones @grupo_dobleele