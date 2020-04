Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, comentó lo que sintió al ver el meme de Eugenio Derbez

Luego de que Omar Fayad anunciara su diagnóstico positivo a coronavirus, Eugenio Derbez encendió las redes sociales al publicar un meme con el que parecía burlarse del esposo de Victoria Ruffo, su ex pareja.

Eugenio publicó una ilustración donde aparece vestido como un demonio, portando un cartel que dice "Yo abracé a Omar Fayad". Muchos usuarios de las redes sociales vieron esto como un gesto grosero e insensato pero, al parecer, el gobernador de Hidalgo no pensó lo mismo.

En declaraciones al programa Suelta la Sopa, Omar Fayad dijo "la verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto, yo llevo una buena relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo".