A Snoop Dogg y Banda MS les cae la 'maldición'

La Banda MS está lista para mostrar al mundo la tan esperada colaboración con Snoop Dogg, luego de que el artista estadounidense revelara desde años su admiración por la agrupación del regional mexicano.

"Nos cae la maldición" es el mensaje que comparte la banda sinaloense ante la llegada de la nueva canción Que maldición que saldrá este viernes 1 de mayo en todas las plataformas digitales.

"Queremos compartir la nueva portada con nuestro amigo! @snoopdogg ¿Que les parece? Esperamos que les guste tanto como a nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestro perfil de @spotifymx para ser de los primeros en escucharla este viernes", adelantó la Banda MS.

Snoop Dogg desde hace años es un gran admirador de la banda y los corridos, incluso ha confesado que los escucha todos los días porque es un gran seguidor de la música mexicana.

Tras varios acercamientos, los artistas se han unido para compartir su primera colaboración musical.

"Tengo un lado más suave [risas], soy puro corazón. Muchos critican este cambio tan drástico, de los excesos a ser más espiritual. . Mi tarea es convertirme en un mejor hombre y padre", señaló en una entrevistas pasada para Publimetro.

¿Cómo se escuchará? Snoop Dogg hará colaboración con Banda MS Fue el mismo rapero quien confirmó la noticia

Snoop Doog suele ser muy activo en sus redes sociales, donde recibe todo tipo de comentarios.

"Realmente no me importaron las críticas porque estoy haciendo esto por gusto. Este no es un proyecto para hacer dinero, es un proyecto espiritual. Los que nunca están de acuerdo, su espíritu no está bien. La Biblia dice que Jesús estaba en las calles mezclándose con lo real", añadió.

Snoop Dogg: ‘Era un alma perdida’ El músico vive la vida a su manera , de repente en la línea de los excesos pero la música le da la dosis necesaria para encontrar el balance.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: