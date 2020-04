Agredieron a Cynthia Klitbo por reclamarle a un hombre que respetara la 'sana distancia' en un supermercado

Cynthia Klitbo es una de las actrices mexicanas que se encuentra en cuarentena preventiva en casa ante la pandemia ocasionada por el coronavirus en todo el mundo.

Como la mayoría de las personas, solo ha salido de casa para hacer las compras necesarias de alimentos, pero recientemente vivió una amarga experiencia por culpa de quienes no respetan la recomendación de la 'sana distancia', que significa estar por lo menos a 1 metro de distancia de las personas en la calle.

Cynthia Klitbo contó el ataque que sufrió por alguien que no respetó la 'sana distancia'

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano contó lo sucedido: "Estábamos haciendo una sana distancia, el señor se metió porque él dijo, pues, si no te apuras, me meto yo (…) entonces, como en todos los países, siempre hay gente que es maleducada y eso no tiene que ver con una clase social, la gente maleducada hay en todos los niveles, no tiene que ver con cuánto dinero tengas".

"Me tocó una persona muy maleducada, que además nos agredió a mí y a mi asistente porque íbamos tapadas hasta los dientes y pues el carnicero, al contrario, nos lo agradeció porque ese día habían dos adultos mayores ahí sentados", explicó sobre la situación.

Entonces, cuando le pidió al hombre que respetara el espacio y su turno para pagar en el establecimiento, se llevó una terrible respuesta.

"(…) Que éramos una bola de viejas fifís, que no lo fuéramos a contagiar. Me encanta porque la gente piensa que los que salimos en la televisión somos actores de Hollywood y ganamos millones de dólares, la realidad es que tenemos un sueldo bien pero a nivel de nuestro país, yo no salí de una familia fifí y para mí salir a trabajar es algo que hago desde que tengo 13 años", manifestó.

En YouTube, seguidores de la actriz comentaron que también han pasado por situaciones similares.

"Oigan lo mismo me pasó en la fila del super, y cuando le dijeron a la persona se ofendió y comenzó a insultar a todos. Es la cuarentena que los pone locos", manifestó Janet Ramón.

