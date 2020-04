'Ana llegó en un momento de cambios': Ana de la Reguera

Ana de la Reguera estrenó su nueva serie Ana, en la que muestra parte de su vida personal pero también incluye ficción con un toque de humor. En entrevista con Publimetro, Ana de la Reguera afirmó que comenzó a escribir esta serie cuando se encontraba en un momento difícil en su vida.

¿Cómo surgió la idea de crear Ana?

“La idea surgió hace más de seis años, a partir de una experiencia que tuve muy similar a la del capítulo uno de la serie. Yo pensaba que sería elegida en un proyecto que me gustaba muchísimo en Estados Unidos. Era un personaje en una serie para en el canal Fox, del mismo creador de New Girl, era un personaje que no me habían ofrecido antes y que pensaba que iba a cambiar mi carrera. Pero en el último momento me lo quitan y fue muy duro para mí porque era un personaje que realmente me emocionaba mucho.

¿Tu vida cambió después de esto?

Claro, desde ese momento dije nunca me vuelve a pasar esto, tengo que tener la posibilidad de poder controlar un poco más mi carrera y las cosas que yo quiero hacer y decir. Así fue como surgió la idea de escribir la serie. Realmente Ana llegó en un momento de cambios en mi vida, pasaba por un rompimiento familiar con mi mamá muy fuerte y estaba descubriendo muchas cosas de mí. Muchas de mis amigas estaban pasando por cosas similares y por eso fue que decidí escribir Ana.

¿Qué tanto es real y que tanto es ficción?

Es 50 y 50 porque hay cosas súper reales. Mi papá actúa como mi papá, mi hermana hace a mi hermana y los personajes están inspirados en mi familia. Ana es muy parecida a mí, es súper real lo que se verá de mi carácter, mi sentido del humor pero hay muchas experiencias que nunca me han pasado, otras que sí. Todo eso para favorecer a la ficción y también para proteger mi privacidad. La serie está inspirada en las cosas que me gustan y me intrigan.Considero que mi personaje es un conducto para hablar de las cosas que me interesan, de las que me han pasado o de las cosas que le han pasado a las personas cercanas a mí.

¿Qué opinó tu familia de formar parte de esta serie?

La primera que supo fue mi hermana (cantante y compositora Ali Gua Gua) porque ella tiene mucha experiencia en esto, ha escrito y dirigido, entonces es parte importante de esta historia, además al ser mi hermana mayor es mi inspiración y le confío todo. De hecho cuando la escribí, originalmente mi familia no estaba, era más de mis amigas y lo que estaba pasando, pero después cuando fui dándole forma y colaborando con gente profesional, me di cuenta que sin mi familia la serie quedaba muy superficial, tenía que explicar de dónde venía, por qué soy así, cuáles son mis antecedentes, entonces la historia cambió radicalmente. Mi mamá no ha visto nada aún pero tiene un papel muy central.

¿Mostrarás los retos profesionales a los que te has enfrentado?

En cierto punto sí. Se puede ver el rechazo, la frustración y la vulnerabilidad que tenemos los actores cada vez que tratamos de conseguir un papel. Quise mostrar eso para que la gente tuviera empatía con el personaje porque nosotros también pasamos por lo mismo y es muy duro, como cuando vas a una entrevista de trabajo.

¿Piensas llegar a las nuevas generaciones?

“Tenía mucho interés en mostrar una parte de las nuevas generaciones que se ve en redes sociales porque es muy común que no te recuerden pero de pronto te vuelves famosa por un video o un meme de alguna telenovela, entonces toda tu carrera se reduce a eso y me da mucha risa, lo quise mencionar en la historia.

En los adelantos vemos guiños sobre cierta rivalidad con una influencer ¿Qué opinas de ellos en general?

No tengo nada en contra de ellos creo que hay influencers que hacen un gran trabajo, además es una labor de tiempo completo, pero sí hay otros muy malos, como en todo. Justo estaba tratando de entrar a TikTok y entenderlo. Me gusta porque tienes que usar mucho tu creatividad pero te puede quitar toda una mañana, yo no tengo el tiempo para hacer eso y me parece que está padre que ellos puedan crear ese tipo de contenido.

“Quiero hablar de temas que me interesan y mostrar una faceta que no todos conocen de mí. Es una serie divertida, con la cual muchos se van a sentir identificados y van a entrar en lo que es mi mundo”, dijo Ana de la Reguera.

