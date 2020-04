Carmen Villalobos mostró una falda plisada multicolor para enamorar en primavera

Aunque la cuarentena por el coronavirus nos obligue a permanecer en casa, lo cierto es que eso no es excusa para no arreglarnos. Y en esta temporada puedes tratar de replicar algunos de los looks coloridos de Carmen Villalobos.

La actriz colombiana, conocida por protagonizar Sin senos no hay paraíso, ha tratado de mantener el ánimo positivo durante la pandemia y transmitir ese mismo ánimo a sus seguidores en estos momentos tan difíciles.

Carmen Villalobos presume su abdomen plano en este atuendo de infarto La actriz cada vez está más hermosa

El colorido look de Carmen Villalobos con falda plisada

"A seguir siendo amorosos, generosos y compasivos, no sólo con nosotros mismos sino también con los demás", escribió la artista de 36 años en una de sus más recientes publicaciones.

Los looks coloridos han formado parte de la cotidianidad de Carmen Villalobos quien ha tenido que trabajar en casa estos días. Hace poco lució hermosa con un pantalón de mezclilla a la cintura y un top amarillo corto, con mangas largas, perfecto para resaltar las pieles morenas.

También combinó un bodysuit fucsia con un pantalón a la cintura, muy cómodo y fresco.

Aunque si eres amante de las faldas, puedes incorporar a tu vestuario este modelo plisado y multicolor, que le da mucha vistosidad a tu apariencia y también elegancia y personalidad.

Este look fue uno de los últimos que usó en televisión antes de la cuarentena, el pasado 10 de marzo. Allí combinó la falda con un top corto amarillo y unas sandalias altas nude perfectas.

"Mi gente linda, meterle actitud positiva a las cosas marca la diferencia. Aquí vamos! A darle con todo a esta nueva semana, porfis no se te olvide ayudar", agregó en otro de sus mensajes recientes y mostrando un look súper cómodo para hacer ejercicio.

