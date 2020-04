Chabelo, La Chilindrina y Kiko, los niños 'inmortales' de México

La televisión y cine nos han brindado historias y personajes que han marcado el desarrollo del entretenimiento en México.

Muchos actores y actrices dieron vida a un personaje infantil, que hasta el día de hoy, es recordado y más cuando se acerca el Día del Niño.

Chabelo, La Chilindrina y Kiko, son los actores que siguen activos y se han convertido en los eternos amigos de los niños.

Publimetro tuvo oportunidad de conversar con ellos para saber como viven un 30 de abril y qué tanta parte de niño o niña aún conservan.

Xavier López Chabelo (85 años)

El personaje de Chabelo cumple 65 años de vida, y es algo que llena de satisfacción a Xavier López. Considerado un actor de culto se mantiene activo, inclusive por las bromas referentes a su longevidad en las redes sociales.

Su personaje y programa le han valido a Xavier López diversos reconocimientos como el premio Legend Award, de los MTV Movie Awards México, en 2005; y dos Récords Guiness por la mayor trayectoria como conductor infantil y el mayor tiempo haciendo un solo personaje: Chabelo.

En la televisión y el cine Chabelo es un niño de unos 12 años de edad que casi siempre viste pantalón corto, medias y zapatos deportivos.

“Normalmente las orejas no las jalamos ambos dos, cada uno tiene su propia personalidad (…), hay cosas que reprime Xavier a Chabelo, y quizá si son correctas, Chabelo le hace caso; igualmente Chabelo a Xavier, quien pudiera tener cierta actitud que pueda chocar con la manera de ser del otro, es un un toma y da sano, lo único es tratar de que la gente sienta el agradecimiento que le produce a uno estar tanto tiempo vigente.

El actor reconoció que Chabelo lo acompañará hasta el último día de su vida, por eso lo celebra cada Día del Niño.

“Chabelo es como todos los niños: espontáneo, sencillo y lleno de sonrisas, eso afortunadamente lo veo en lo niños. Como niño me rió de todos los memes que crean (…), hay que reírse de todo y no enojarse, aunque yo no sea un gran aliado de la tecnología, y las redes sociales”.

María Antonieta de las Nieves La chilindrina ( 69 años)

María Antonieta de las Nieves no sólo está orgullosa de los pasos que ha dado La Chilindrina en el mundo del entretenimiento en México y Latinoamérica, también está feliz porque su hija celebra en grande el Día del Niño. El personaje infantil ha logrado mantenerse vigente por casi 50 años.

“Estoy cumpliendo 49 años se haber empezado con La Chilindrina, porque empecé a trabajar desde los seis años y hasta ahorita no he parado. Tengo más de 60 años de ser actriz, y no vayas a pensar que no soy una niña [risas]”, compartió en entrevista.

La Chilindrina tiene 8 años y manda un mensaje a todos los niños y niñas.

“Diles a todos que sigo siendo la misma niña traviesa con ocho años que le encanta hacer revolución por todos lados. Sigo vigente y pienso grabar más discos. En todos mis espectáculos van más viejitos y gente madura, porque ellos vivieron esa etapa de su niñez y la disfrutaron; ahora quieren que sus niños las disfruten igual, así que todos tenemos ocho años”.

Carlos Villagrán Kiko (76 años)

El actor mexicano mantiene intacto a ese personaje que sigue haciendo reír con sus grandes cachetes.

“Kiko sigue vivito y coleando, lo vemos en la televisión e internet. Han sido cuatro generaciones que he visto pasar, a quienes sigo haciendo reír con algo que Dios me regaló, como son los cachetes inflados”, dijo el actor, quien afirmó que el alma de niño nunca debe perderse.

Añadió, “me han matado tres veces, he ido a dos velorios míos, así que tomé café gratis (risas). Me mataron en el terremoto del 85, y otra cuando dije ‘Ya cállate, ya cállate que me desesperas’, y dicen que se me reventó una vena, la verdad es que estoy muy bien”.

