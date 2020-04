Todo lo que sabemos sobre la tercera temporada de 'You'

Luego de que los fanáticos de You se devoraron la segunda temporada, disponible en Netflix, en pocos días, se preparan para una tercera que ya fue confirmada a través de las redes sociales de la exitosa serie.

La temporada 3 llegará en 2021. Has sido renovado por una tercera temporada que consta de 10 episodios, anunció Netflix el 14 de enero.

See you soon, neighbor. YOU S3 is coming. pic.twitter.com/rCJx7K9v0P — YOU (@YouNetflix) January 14, 2020

Netflix confirmó que Penn Badgley y Victoria Pedretti, quien fue presentada en la temporada 2 como Love Quinn, están confirmados para repetir sus papeles en la temporada 3. El resto del elenco se anunciará en una fecha posterior.

Los cocreadores Sera Gamble, quien también es la showrunner, y Greg Berlanti, también están regresando como productores ejecutivos.

Y en cuanto a la dinámica entre Joe y Love en la temporada 3, Gamble reveló en el podcast de Us Weekly Watch With Us: "Él tiene un bebé en camino y Love se ha mudado de esa chica perfecta que está tratando de crear a la chica real, que es tal vez no exactamente lo que esperaba… a algo mucho más parecido a una esposa".

Gamble dijo: "Creo que lo mejor de Joe es su deseo de proteger a los jóvenes inocentes. Eso es tan sincero. Es obvio que no tiene ningún motivo oculto más allá de tal vez queriendo que otro niño tenga una mejor infancia que él". Ella continuó: "Quiero decir, se puede argumentar que él salvó tanto a [Paco como a Ellie], pero probablemente se puede argumentar que él entró en sus vidas y los destruyó".

