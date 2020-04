Los crueles memes sobre Vadhir Derbez después de compartir el tráiler de su nueva película

Vadhir Derbez es uno de los talentosos hijos de Eugenio Derbez y acaba de presentar en redes el tráiler de su nueva película 'El mesero', que protagoniza junto a Bárbara López.

La historia describe la historia de un joven de escasos recursos, mesero, que intenta dar el salto hacia una vida mejor y más glamorosa, hasta que se enamora de la hija de un adinerado socio.

José Eduardo y Aislinn Derbez revelan lo malos hermanos que eran con Vadhir Los actores aseguraron que el bullying contra su hermano paterno "los unió".

Aunque muchos usuarios mostraron su emoción ante esta película, sobre todo por ver en pantalla a Vadhir y a Bárbara, otros crearon numerosos meses para burlarse del actor, cuestionando su talento.

Los crueles memes sobre Vadhir Derbez y su nueva película

Además, criticaron que en las películas mexicanas sea común la participación de Vadhir: "Wey pareciera que en México solo hubiera 2 actores: Vadhir Derbez y Omar Chaparro", opinó @ranmmaa.

Nadie, absolutamente nadie – ¿Porqué tanto hater por Vadhir Derbez? Él es excelente actor. Todo México – … pic.twitter.com/VOKtZa42wn — Zorro Cínico (@JonnathanBertu1) April 29, 2020

Lo compararon además con Frankie Rivers, uno de los personajes de la serie de comedia Vecinos, creada por Eugenio Derbez. "Vadhir Derbez está como Frankie Rivers, una única película que protagonizó y nadie lo vio", señaló @scarlett9403.

El único papel relevante que ha tenido Vadhir Derbez. pic.twitter.com/gDBwYwaTmD — Alex Valencia (@VaMoAle) April 29, 2020

Otros trataron de defenderlo: "¿Por qué tanto hate a Vadhir Derbez? Si es mal actor o no, es algo que nos importa! Si no te gusta simplemente no lo consumas y ya", escribió en Twitter el usuario @ismartmx.

Cuando sabes que

– Vadhir Derbez

– Aislinn Derbez

– Omar Chaparro

O Martha Higadera van a protagonizar otra película de comedia mexicana… pic.twitter.com/G69naKX4OL — christian Alejandro (@Alejandro19Ca) April 29, 2020

Sus primeras apariciones en televisión fueron en los proyectos de su papá como Derbez en cuando, XHDRBZ y La Familia P.Luche.

Vadhir Derbez habla de su misteriosa mamá y el talento que le heredó El talento de los Derbez, no solo proviene del lado paternal. El segundo hijo de Eugenio Derbez, Vadhir de 29 años, también heredó el talento de su madre Silvana Prince.

México – Bueno ya sólo faltan pocas semanas para concluir la cuarentena, ¿qué puede salir peor? Vadhir Derbez – … pic.twitter.com/0vnBphlkWS — Zorro Cínico (@JonnathanBertu1) April 29, 2020

También actuó en telenovelas populares como Cómplices al rescate, De pocas, pocas pulgas y Eva Luna.

Virgencita que Vadhir Derbez deje de hacer películas tan malas: pic.twitter.com/DJQikOnDVU — Diego (@Nio79250849) April 29, 2020

Ha tenido experiencia en reality shows, ya que fue en ganador de la edición 2010 de Mira Quién Baila y también ganó en 2019 el reality ¿Quién es la máscara?.

Twitter: Vadhir Derbez hizo una película pedorra

– Todo Twitter: pic.twitter.com/cg8Q6MYh2B — Ǝ Joseph VDT 🇲🇽 🌎 ⚖ 🏋️‍♂️ (@Edgar_JVDT) April 29, 2020

