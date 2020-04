Aracely Arámbula muestra a su hijo menor con Luis Miguel y el terrible corte de cabello que le hizo

Aracely Arámbula es muy celosa con su vida personal. Lo laboral lo comparte todo, pero cuando se trata de su familia o de sus hijos, prefiere mantenerlo todo en privado.

Aunque en una reciente transmisión en vivo en Instagram su hijo menor Daniel se coló durante la conversación con una amiga y se vio lo mucho que ha crecido.

"Voy a enseñar tu peinado hermoso, miren cómo me los trasquilé. Me trasquilé a Dani", contó Aracely a la cámara mostrando el corte de cabello que le hizo a su hijo que no salió tan bien como esperaba.

En el mismo video intentó ubicar a su hijo mayor Miguel, el 'guëro', pero no lo pudo encontrar en el momento.

Los admiradores de la actriz y cantante le enviaron mensajes de admiración por lo buena mamá que es, siempre atenta a sus hijos y

acompañándolos en todo momento.

"Hermosos niños, para que no anden diciendo que Ara no los muestra, son ellos los que deciden no voltear la carita y ella respeta su privacidad", escribió @yesy.rubio.

"Qué linda Aracely y qué buena mamá", "Qué lindos los dos y una gran mamá", agregaron otras personas sobre su rol de madre.

Los seguidores también lanzaron halagos a Daniel, asegurando que se veía lindo aunque no se mostrara completo en el video.

"Algo se ve pero es relindo", mencionó @mariela.madrid10; "Está guapísimo Dany y eso que no se ve bien", agregó @delossantoscele.

