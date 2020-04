Estos artistas publicaron fotos de infancia sin temor a mostrar cuánto han envejecido

View this post on Instagram

La niñez, es la etapa más bonita de la vida… es la más honesta y al mismo tiempo la más vulnerable. Dura muy pocos años, pero esos pocos años son suficientes para determinar el adulto en el que te vas a convertir. Niños amados se convierten en adultos de bien. Pero algo muy importante, es amar y nunca perder a nuestro niño interior. Porque sanar situaciones que nos lastimaron de niños, nos ayuda a ser mejores adultos. ¡Felicidades a todos los niños y sobretodo a los adultos que siguen siendo niños! / Childhood is a beautiful stage in life, the most honest yet vulnerable. It’s lasts just a few years, but it’s those years that will shape your adulthood. We should never loose our childhood enthusiasm. Congrats to all the kids out there and to the adults who never grew up!!!