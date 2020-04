Bárbara de Regil revela que en su adolescencia no le tenía paciencia a su hija

La actriz Bárbara de Regil, muy señalada por las intensas rutinas de ejercicios que ha compartido durante la cuarentena, ha revelado su oscuro pasado, que no ha sido tan alegre ni tan positivo como lo refleja en la actualidad.

En una entrevista ofrecida a Venga la Alegría, la artista confesó los difíciles momentos que vivió durante su adolescencia cuando sus padres se separaron y ella quedó totalmente devastada.

Con la inmadurez de una jovencita de 16 años, pensó que quizá saliendo embarazada podía sentirse más acompañada y evadir la soledad. Así que buscó y logró tener a su anhelado bebé, a tan corta edad.

De allí comenzaron a llegar más problemas y rebeldía a su vida. No se alimentaba bien, tenía anemia y se maltrataba constantemente sin pensar en la importancia de cuidarse.

“Mi vida era horrible, la pasaba mal, no me cuidaba, fumaba, salía, me peleaba con todo el mundo. Claro que me corrían (de la preparatoria), porque me salía, me decían que tenía que hacer esto y yo decía que no”, revela la protagonista de novelas.

Bárbara asegura que no había amor propio, “no había amor hacia mí, ni siquiera pensaba en amarme, por eso me tatué (…) salir a las 3 de la mañana a caminar sola es no quererte”.

Bárbara de Regil perdía la paciencia con su hija pequeña

La actriz confesó que cuando su hija estaba en sus primeros años de vida y ella apenas llegando a la mayoría de edad, solía desesperarse con frecuencia.

“Cuando tuve a Mar y estaba chiquita, me desesperaba, porque yo era una adolescente, la regañaba, me desesperaba por cosas muy tontas como la tarea. Hoy digo cómo puede ser. Realmente con Mar aprendí que una mamá soltera adolescente crece con su hijo”, revela.

Tanto su mamá como su papá se negaron a prestarle ayuda económica para mantener a su hija, aunque sí la apoyaron para que se quedara a vivir con ellos. Argumentaron que era su responsabilidad por haber salido embarazada tan joven, por lo que tuvo que trabajar como mesera en un restaurante por año y medio para costear las necesidades de Mar.

Bárbara tuvo que abandonar la escuela pero luego decidió incursionar en la fotografía y además tomó clases de chino mandarín. Posteriormente, hizo un casting para una novela y quedó y desde allí su reconocimiento y trayectoria hablan por sí solas.

