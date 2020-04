Ferdinando Valencia recuerda entre lágrimas a Dante: "Antes de morir, abrió los ojos y me miró"

Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman no la han tenido fácil el último año. Sufrieron la peor pérdida que puede experimentar un ser humano: la muerte de

su hijo Dante, gemelo de Tadeo.

Sobre esto habló en una reciente entrevista concedida al programa Confesiones de TLnovelas, donde contó detalles de los duros momentos que vivió.

Detalló que había viajado con Brenda a Estados Unidos pero el plan era regresar a México en determinada fecha porque quería que sus hijos nacieran en suelo mexicano.

La difícil realidad económica de Ferdinando Valencia al nacer sus hijos

Pero de repente la situación se complicó: Brenda comenzó con principios de preeclampsia y no podía viajar, por lo que temporalmente debía permanecer en Estados Unidos hasta el nacimiento de los bebés.

Y aunque comenzó a buscar trabajo, no le fue posible concretar nada porque tenía que estar al pendiente de su pareja y de sus hijos, entrando en una crisis económica muy dura. Fue cuando crearon un canal de YouTube para

tener ingresos.

"Yo buscando castings por allá, me empiezan a surgir posibilidades, creo que voy a tener éxito (…) y cuando esto pasa, se me detienen los procesos y me empiezo a ver inmerso en un mundo donde hay que gastar en dólares, donde es dificilísimo (…) y ahora lo que vine que

es a trabajar no lo puedo concretar porque tengo que estar al pie de la salud de la familia", detalló.

"Después se viene el nacimiento, luego cuidados intensivos, luego el primer problema y el resto de la historia (…) de lo que disponíamos era de voluntad, de tiempo, de cariño y creíamos que era buen momento para intentar un canal de Youtube que le pusimos Famigovios (…) Teníamos que buscar esta manera para capitalizarnos", manifestó.

Aunque lo peor que tuvo que enfrentar fue la muerte de su pequeño Dante con apenas meses de nacido, un duro golpe del que reconoce no se ha recuperado todavía.

"Dos días estuvo en coma, un minuto antes de morirse, abrió los ojos y me volteó a ver de frente. Y volteó a ver a su mamá. Y se fue. A mí él me dijo adiós", confesó entre lágrimas.

