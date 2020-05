Sherlyn revela cuántos kilos ha subido y otros detalles de su embarazo a pocas semanas de dar a luz

Sherlyn González aclaró todas las dudas de sus seguidores sobre su embarazo en una reciente sesión de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram donde confesó si tendrá un parto natural, cuántos kilos ha subido desde que quedó encinta y si se someterá a alguna cirugía después de dar a luz.

Sherlyn muestra el avance de su embarazo en bikini La actriz envió un mensaje de aliento a todos sus seguidores en medio de la pandemia de Covid-19.

A escasas semanas de traer al mundo a su primer hijo, concebido con la ayuda de la inseminación artificial, la actriz expresó visiblemente emocionada que los meses se le han pasado muy rápido y no puede creer que pronto tendrá entre sus brazos a su mayor anhelo.

“Creo que en unas tres o cuatro semanas a más tardar ya tendré a mi príncipe en los brazos. ¡No lo puedo creer! Se me pasó rapidísimo”, reconoció la futura madre de 34 años. Asimismo, habló sin tapujos sobre la transformación de su cuerpo durante la gestación y señaló que ganó 10 kilogramos aproximadamente.

“¡(Subí) muchos! Como 10 y medio. No se preocupen porque el cuerpo es muy sabio y va a regresar donde tiene que regresar pero ahora lo más importante son nuestros hijos, después nos pondremos buenísimas”, afirmó.

Sobre la aparición de estrías en su piel, aseguró que afortunadamente ya está en su octavo mes de embarazo y no he la ha salido ninguna marca.

“Tengo 35 semanas de embarazo el día de hoy y todavía no me ha salido ninguna estría. Espero que así sigan pero si salen tampoco pasa nada, hay tratamiento. Si no, son solamente marcas”, aceptó, feliz con cada etapa de la maternidad.

Además, habló sobre la posibilidad de someterse a una cirugía después del alumbramiento y destacó que aunque nunca ha pasado por el quirófano, no descarta la idea.

“No me he hecho operaciones estéticas hasta el momento, no estoy para nada peleada con ellas y si después de tener al bebé vemos que todo quedó muy fuera de su lugar, pues sí le vamos a echar mano al cuerpo, ¿por qué no?”, sentenció.

¿Parto natural o cesárea? Sherlyn devela todo sobre su embarazo

Con la fecha del nacimiento tan cerca, sus curiosos aficionados no pudieron dejar de preguntarle si tendrá un parto natural o cesárea, a lo que admitió que quiere que sea por la vía natural pero todo lo deja en las manos de Dios.

“Uno propone y Dios dispone. La verdad es que estoy soñando con que sea un parto. Lo he platicado con mi doctora y está totalmente de acuerdo. Ya tomé mi curso psicoprofiláctico y todo va en orden”, precisó.

Asimismo, confesó que al inició del embarazo experimentó muchos antojos de comer piña, algo extraño para ella pues no le gusta esta fruta.

“Pues hoy tengo antojos pero sé que son antojos míos, no del bebé. Los primeros meses si tenía antojos de cosas raras como la piña, a mí nunca me había gustado y comí muchísima piña. Hoy se me antojan tacos y helado”, develó.

También sostuvo que tiene la habitación de su hijo casi lista y prometió exhibirla muy pronto.

“Se las voy a enseñar muy prontito. Tengo un equipo maravilloso de personas colaborando con esto: una diseñadora, amigas, distintas marcas. ¡Está quedado tan bonito!”, dijo.

De igual forma, abrió su corazón y confesó cómo está enfrentado el hecho de que su hijo nacerá en medio de la terrible pandemia por coronavirus que ha causado estragos en todo el mundo.

“Tenemos dos opciones: o verlo desde un punto de miedo y darle energía a eso o verlo desde un punto 'qué hermoso que viene mi hijo en un momento en el que la humanidad va a estar mucho más despierta”, reflexionó.

