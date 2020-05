Érika Buenfil confiesa que Luis Miguel le cantó al oído en medio de un intenso coqueteo

Érika Buenfil ha tenido una larga y fructífera carrera artística, pero con su vida amorosa ha sido siempre muy reservada. Aunque ahora en una reciente entrevista sobre su vida, se atrevió a contar detalles del breve romance que tuvo con Luis Miguel.

"También me aventé mi romance ahí, bien padre. Lo que pasa es que me ha pasado (…) como me dijo el borrego Nava, es que después de ese ya nadie te va a gustar. Pues no", comentó de forma chistosa a Mara Patricia Castañeda en su programa En Casa de Mara.

Érika Buenfil desata furor con sensual baile en licra en Tik Tok Es la reina de los videos en esa red social

El breve romance entre Érika Buenfil y Luis Miguel

Sobre cómo fue el acercamiento con el 'Sol de México', reconoció que fue un momento muy lindo y especial. Fue en una época en la que él daría un concierto en Monterrey y todos sus conocidos iban al show, hasta que ella se animó a ir, más por no perderse el concierto.

Contó que se sentó en primera fila en el show junto a un sobrino, disfrutando de toda la presentación. Cuando, en eso, ve a un conocido entre los músicos de Luis Miguel.

"Entonces yo veo en las trompetas, en la parte de atrás, a un músico que había tocado con Óscar Athie (…) yo me paro en el asiento y muevo las manos para saludar al músico y entonces mi sobrino (la acompañó al show) dice que Luis Miguel volteó a ver y me dice, tía, te volteó a ver (…) Yo no me había fijado que él me había visto desde el escenario cuando yo hice este movimiento para saludar al músico", detalló la actriz, protagonista de Te doy la vida.

Y ocurrió el flechazo: "De repente ya directo, de pronto el flash, ya me vio, yo ya me di por servida, yo era la más feliz y antes del 'otra, otra' yo me salí porque yo estaba en novela en ese momento y el tumulto (…) me salgo antes de la última canción y estábamos esperando que llegara el chofer por nosotros".

Luego le sonó el teléfono a Érika Buenfil y era su hermano, cuyo cuñado estaba trabajando en el backstage de Luis Miguel esa noche y le comentó que él la estaba buscando. Ante esto, la actriz permaneció incrédula y pensó que era una broma.

"Me subo al carro y me vuelve a sonar el teléfono y me vuelven a decir que es de parte de él para invitarme a cenar y les dije ya Toño, porque mi hermano es muy bromista (…) Me vuelve a sonar el teléfono y canta "Amor, amor, amor…" (…) y entonces sí era verdad", manifestó.

Entonces se devolvió al sitio del concierto y así fue su acercamiento con Luis Miguel. "Me fue bien padre, luego se hizo una relación bien padre, me fue bien, fue muy bonita", agregó.

Érika Buenfil publicó foto en traje de baño y dejó atónitos a sus seguidores Luce hermosa a sus 56 años

"Ya pasó, todavía no había nacido Nicolás, estamos hablando de hace casi 16 años (…) pero lo bailado quién me lo quita", mencionó entre risas.

Te recomendamos en video: