Frida Sofía confesó que desea un "abrazo honesto" de su madre Alejandra Guzmán

Frida Sofía nuevamente está enfrentada a su madre Alejandra Guzmán, alegando que su entorno la controla y es una mala influencia para ella, mientras que la cantante salió a desmentir la versión de su hija.

Pero ahora, en una reciente entrevista, reiteró que está dispuesta a mejorar la relación con su madre pero quiere que haya sinceridad y cero ambiente tóxico.

Frida Sofía, abierta a reconciliarse con su madre

"Estoy bien dolida y me encantaría un abrazo honesto, me encantaría como dijo en el comunicado (…) que me de un abrazo y que haya una reconciliación pero verdadera y quiero que la gente así como me conoce a mí, que conozca a Alejandra como madre porque si no todo lo que yo haga no tiene credibilidad ni sentido, lo tienen que ver ustedes", comentó a Alejandra Espinoza quien le hizo la entrevista para El Gordo y la Flaca.