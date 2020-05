Galilea Montijo le jaló el cabello a Andrea Escalona en plena grabación de 'Hoy'

La relación entre los conductores de 'Hoy' parece no ser la mejor, esto queda demostrado con la actitud de Galilea Montijo hacia Andrea Escalona.

En uno de los populares segmentos del matutino, donde hacen una competencia de canto, Galilea, Andrea y los demás estaban vestidos como niños cantando canciones de Timbiriche. Cuando llegó el momento de Escalona, la chica tomó una decisión que al parecer no fue del agrado de todos.

Irrespetando el distanciamiento, Escalona se acercó al equipo de grabación, los cuales, portando tapabocas, se apartaron de ella. Esto al parecer motivó a Galilea Montijo a agarrarla por el cabello y jalarla hasta su puesto, evitando que siguiera cantando. "Ya, ya, estás haciendo un desastre", dijo.

Todo se vio en vivo como un momento de risas, pero a los televidentes les pareció como una muestra más de que no soportan a Andrea Escalona. Muchos le celebraron a Gali lo que hizo.

En YouTube se leía "Se nota que ya no la soportan", "Me encantó cuando Gali le jaló los chongos", "Andrea no tiene el carisma, ni gracia" y "Qué ridícula la Escalona".