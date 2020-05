Los dos libros que hablan de la reina Letizia: Un aborto, un carácter colérico y su amante mexicano

View this post on Instagram

#accadeoggi: 2003, La Casa Reale annuncia il fidanzamento tra Don Felipe de Borbon,Principe delle Asturie con la giornalista Letizia Ortiz Rocasolano 👑🇪🇸. #onthisday: 2003, The Royal House announced the engagement of Don Felipe, Prince of Asturias with journalist Letizia Ortiz Rocasolano 👑🇪🇸 (swipe left ⬅️ to discover more photos👑) #royalengagement#kingfelipevi#queenletizia#kingofspain#queenofspain#reyfelipevi#reinaletizia#letiziaortizrocasolano#casarealespañola#familiarealespañola#spanishroyalfamily#spanishroyals#spanishroyalty#princefelipe#princeofasturias#periodista#principedeasturias#reyjuancarlos#reinasofia#casadeborbón#monarchia#instaroyals#royalstyle#dnaroyals#royal#royals#royalty #dnaroyals1novembre