“Me agarra de la mano y no me suelta”: Vadhir Derbez revela cómo es su relación con Aitana

Vadhir Derbez se abrió en una reciente entrevista sobre la especial y estrecha relación que comparte con su hermana menor, Aitana Derbez, y el tierno enamoramiento que la pequeña tiene con él.

Durante una conversación para el programa de Univisión El break de las 7, el actor reveló que ha formado un entrañable lazo con la menor de cinco años que, cada vez que lo ve, le demuestra su afecto al tomarlo de la mano y negarse a soltarlo.

“Agarró una etapa de enamoramiento padrísimo conmigo y la adoro… pero ahorita ya lleva un rato que cada vez que me ve me abraza, me agarra de la mano y no me suelta, se la pasa buscándome para jugar, entonces eso es muy tierno y muy lindo. La verdad me enamora”, confesó con gran orgullo y felicidad a la reina de belleza Migbelis Castellanos.

El cantante de 29 años además señaló que en ocasiones se le hace cuesta arriba compartir con la consentida de la dinastía Derbez debido a su trabajo, pero cuando se reencuentran, los tiernos sentimientos de hermandad afloran.

“Me ha tocado una etapa con ella que de repente me veía, como me dejaba de ver por ciertos lapsos, de repente yo llegaba y era como ‘Aitana’, ella lloraba y era de ‘no, aléjate’, y yo con la lágrima”, admitió el joven que es cercano a todos sus hermanos.

Vadhir Derbez, ¿un hermano celoso?

De igual forma, el segundo hijo de Eugenio Derbez señaló que nunca ha sido un hermano celoso, pero se siente especialmente protector con su hermanita.

“Yo nunca he sido así de celoso con mi familia. Me lo han preguntado con mi hermana, que antes salía y tenía algún novio y nunca la celé, siempre la apoyaba como amigo; pero no sé si ahorita que estoy grande y tienes conciencia, de repente ver a tu hermanita y que empiece a hacer cosas medio inocentes, que sabes que la va a ir a regar me sale este lado protector…”, sostuvo.

El pasado mes de marzo, el galán develó que pasar tiempo con Aitana era un gran aprendizaje pues nunca había sido tan cercano a un niño.

“Yo lo veía como algo muy lejano, entonces todo es nuevo para mí, todo le estoy aprendiendo y es algo bien interesante y bien increíble, el ver cómo aprende tan rápido las cosas, ver cómo todo se le pega y es hermoso verla crecer”, expresó según reseñó La opinión.

Mira la entrevista completa aquí: