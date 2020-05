Érika Buenfil revela detalles de su romance con Luis Miguel

Érika Buenfil se ha convertido en una de las personalidades en TikTok, de hecho la han nombrado como la reina de esta red social. Ahora, la actriz ha dado de qué hablar al revelar cómo conoció a Luis Miguel , con quien mantuvo un romance.

En una entrevista como Mara Patricia Castañeda, la actriz dio detalles del romance que tuvo con el cantante hace más de 15 años.

"Me fue bien, yo muy bonita, bonita (…) Ya pasó todavía no había nacido Nicolás, o sea, estamos hablando de casi 16 años, Nicolás tiene 14, más el embarazo, pero lo bailado, quién me lo quita", dijo la actriz, y agregó, "finalmente hago mi vida, también él, y sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él. Ya estamos señores".

Además, Buenfil reveló cómo fue que conoció a Luis Miguel. Fue en un show de El Sol en Monterrey, donde la actriz asistió acompañada de su mamá. Érika relató que se acercamiento fue por casualidad, debido a que ella conocía a uno de los músicos que acompañaban a Luis Miguel, al cual saludó. Sin embargo el cantante pensó que lo saludaba a él.

"No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo levanté la mano para saludar, pero para saludar al músico", contó.

Después de eso, personal de Luis Miguel la llamó por teléfono para decirle que el intérprete quería salir con ella.

"Suena el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije: 'Ya Toño por favor, porque mi hermano es muy bromista, y no voy a ir, no estén jodiendo'. Volvió a sonar el teléfono y canta: 'Amor, amor, amor"", contó Buenfil.

