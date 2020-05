Gente de Zona resalta la belleza latina con 'Muchacha'

View this post on Instagram

¿Qué estábamos conversando en ese momento #Muchacha @iambeckyg ? 🔥 😎. ⠀⠀⠀ Exactamente no lo recordamos, pero de seguro, estábamos colocando toda nuestra buena energía y esfuerzo, para llevarles a Uds. un excelente trabajo y así, contagiarlos de Alegría con nuestra música 🎶 . ⠀⠀⠀ Disfruten de este sencillo, el cual fue hecho con mucho amor para Uds ❤️. ⠀⠀⠀ #Muchacha #GenteDeZona #BTS #BeckyG #LoMejorQueSuenaAhora #OtraCosa