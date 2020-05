La foto adolescente de Kylie Jenner en la que era el 'patito feo' de la familia y estaba lejos de ser bomba sexy

Kylie Jenner es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner con 22 años, pero también es la más popular. Con su marca de maquillaje Kylie Cosmetics se convirtió en la multibillonaria más joven del mundo superando a sus hermanas, también es la más seguida en Instagram con más de 173 millones de seguidores y sus post en muchos casos superan los 7 mil likes.

En su Instagram, la celebridad de redes sociales presume de sus curvas sin pudor, publicando su cuerpazo en trajes de baños diminutos o en conjuntos de licra ajustados con los que muestra una imagen muy sensual a dos años de haberse convertido en madre de Stormi.

Kylie Jenner y su época 'patito feo'

Pero no siempre fue la mayor bomba sexy de la familia. Tuvo su época de 'patito feo' cuando estaba entrando en la adolescencia, momento en el que sus hermanas Kim, Khloé y Kourtney eran las que siempre destacaban en el reality Keeping Up With The Kardashians.

Era natural, ya que como toda adolescente, Kylie Jenner sufrió severos cambios en su apariencia, tanto de índole físico como en su forma de vestirse. De tener un rostro muy delgado y labios finos, pasó de la noche a la mañana a mostrar una apariencia más voluminosa y sensual.

Lo mismo ocurrió con su silueta. De ser bastante delgada, con el paso de los años se fue transformando añadiendo muchas más curvas que se deberían a retoques estéticos según los que sigue de cerca la trayectoria de la influencer.

Lo que sí es cierto es que Kylie Jenner siempre se ha alejado de las críticas sobre su cuerpo, ignorándolas por completo y desestimando cualquier paso por el quirófano o cirugías estéticas, a pesar de los drásticos cambios en su apariencia.

Lo importante es que Kylie Jenner se muestra siempre como una mujer muy segura de sí misma, que se ama tal cual es, y es indispensable ese sentimiento en cualquier mujer ya que es la clave para proyectar una imagen fuerte.

