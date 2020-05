“Me dediqué a ser su amiga”: Aislinn Derbez revela detalles de su relación con la hija mayor de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez abrió su corazón y reveló detalles de su etapa como madrastra de Lorenza, la hija mayor de su todavía esposo Mauricio Ochmann, durante los seis años que desempeñó ese rol en la vida de la joven.

Durante una reciente conversación con la actriz Alessandra Rosaldo, la actual pareja de su padre Eugenio Derbez, la protagonista de “A la mala” se explayó sobre su relación con la ahora adolescente de 16 años y develó que tuvieron una conexión tan especial que, en ocasiones, Ochmann se molestaba.

Así fue Aislinn Derbez como madrastra

Luego de que las actrices platicaran sobre su experiencia personal como madrastra e hijastra, Rosaldo le preguntó a la primogénita de su marido cómo había sido para ella adoptar este papel en la vida de Lorenza.

Al respecto, la intérprete de 33 años de edad destapó que le encantó la oportunidad y que además fue muy “natural” llevarse bien con la pequeña porque comprendía a la perfección cómo era estar en su lugar.

“Me encanta. Desde que yo conocí a Lorenza, en ese tiempo que fui su madrastra, que fueron casi 6 años, me acuerdo que sabía perfectamente cómo era estar en el lugar de ella y cómo se sentía, que para mí fue demasiado natural llevarme muy bien con ella”, develó en la charla compartida en el canal de YouTube de la vocalista de Sentidos Opuestos.

“Sabía perfecto cómo hacerla sentir bien y cómo hacerla sentir tranquila en ese aspecto, darle su lugar”, enfatizó y agregó que jamás vio a Lorenza como un obstáculo.

“Al yo haber estado en su lugar, haber sido yo tantas veces la hijastra, pues para mí fue súper natural y súper normal. Yo nunca la vi como un obstáculo, ni tampoco como una amenaza, ni como una competencia”, sostuvo.

Asimismo, confesó que la emocionó mucho cuando “Mau” le dijo que tenía una hija de un romance anterior porque le permitió tratar a la niña como le hubiera gustado que la trataran las parejas que tuvo su papá.

“Cuando Mau me dijo 'tengo una hija adolescente' fue como 'qué emoción' porque va a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad porque tuve unas madrastras que, no voy a decir nombres, me trataron bastante mal por más que yo era súper buena onda con ellas", reveló.

Me dediqué a ser amiga de Lorenza: Aislinn Derbez

Asilinn además afirmó que se avocó por completo a ser amiga de su hijastra, razón por la que a veces se comportaba como si tuviera su edad, algo que irritaba profundamente al también padre de Kailani.

"Yo me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado de que Mau se enojaba porque decía 'parece que tengo dos hijas, en lugar de una esposa y una hija' porque yo me divertía cañón con Lorenza”, contó.

“Cada vez que la veía, me convertía a su edad y nos poníamos a jugar como locas, brincaba, jugaba, tiraba todo con ella y Mauricio se enojaba y decía: ‘es que parecen niñas las dos, tienes que madurar’, siempre me decía que tenía que madurar", rememoró.

No obstante, Derbez estaba dispuesta a sobrellevar la fricción en el matrimonio solo por compartir esos inolvidables momentos con la primogénita de su pareja.

"Yo decía 'que su papá se enoje lo que quiera, pero yo me estoy divirtiendo mucho con ella' y sí hay una parte en la que yo tenía muchas ganas de jugar, divertirme con ella, de pasármela bien con ella y hacer muchas cosas que nadie hizo por mí cuando yo tenía su edad", concluyó.

Mira la entrevista completa aquí: