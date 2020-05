Regañan a Horacio Villalobos en Venga la Alegría por unos comentarios inapropiados

Horacio Villalobos se está convirtiendo en uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana. El juez de 'La Academia' y ahora conductor del matutino 'Venga la Alegría' suele ser muy sincero con sus opiniones, aunque estas lo metan en problemas.

Durante un segmento del programa, uno de los más populares, Horacio se unió a sus compañeros Roger González, William Valdés y Cynthia Rodríguez, donde respondieron algunas preguntas personales, como con cuál animal se identificaban.

Acorde a lo reseñado por Milenio, Horacio Villalobos tuvo un comentario algo fuera de lugar para cada respuesta de sus compañeros. Roger dijo que se identificaba con el gorila, a lo que Horacio comentó "yo creo que eres más como un mono araña".

Cuando William Valdés dijo que se sentía como el león, rey de la selva, Villalobos comentó "¿El rey de la selva? Pues que se depile", inmediatamente miró a la cámara y se defendió, al parecer los productores le llamaron la atención por lo que dijo.

“Entonces para que ya no me regañen yo me identifico con un perrito French Poodle, porque quiero ser propio para que no me regañen, pero la verdad puedo ser un león, un tigre y hasta una boa”, dijo.

