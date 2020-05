Janeth Valenzuela quiere menos machismo y más equidad en el regional mexicano

Janeth Valenzuela comenzó a tocar el acordeón a los 16 años, a partir de ese momento supo que la música era su mayor pasión.

La cantante mexicana charló con Publimetro y reveló cómo su instrumento musical se ha convertido en el gran aliado de vida y su escudo para sobresalir en un género dominado por los hombres.

“A los 16 años comencé a tocar, ahora estoy por cumplir 27 años en junio. Es el único (acordeón) con el que me puedo desahogar al 100%, incluso olvidarme del estrés. Es mi mejor amigo, novio y casi mi marido, es mejor que el marido porque éste no da problemas, ni me anda celando [risas]. Son mis bebés y señores, así que le tengo nombres a cada uno”, compartió Janeth Valenzuela.

La acordionista sigue las recomendaciones de quedarse en casa durante la contingencia sanitaria en México, pero aprovecha para ajustar su gira para el segundo semestre del año.

“El amor al trabajo da frutos la gente lo palpa. eso me ha ayudado en la aceptación y el apoyo a mi música. Me han llegado muchas ideas de cosas y proyectos por hacer. Estamos esperando la reactivación de los conciertos y esto nos da tiempo para preparar las cosas con calma”.

Regional mexicano

La cantante habló cómo ser mujer en un género que es muy complicado.

“Es un género muy envidioso… no sé porqué. Los artistas del regional mexicano son como muy de envidia y celos, como que sienten que si llega alguien más les va a quitar el puesto, es una rivalidad muy fuerte entre artistas. He batallado mucho en la cuestión de duetos, porque hay mucha rivalidad. Creo que el sol sale para todos y sería mucho mejor unirnos como artistas, como lo hace el reguetón, el pop y el rock, pero en el regional mexicano nos andamos quitando en lugar de apoyarnos”.

La acordionista habla de que el regional mexicano está lleno de envidias.

Alejandro Fernández prepara show virtual para el Día de la Madre El cantante hará concierto desde su casa en la playa para celebrar el 10 de mayo.

Canciones y conciertos

Por lo pronto, ya visualiza sus dos próximos conciertos que se realizarán en la Ciudad de México y Monterrey como parte de Invencible Tour.

“Para mí estar en el Lunario del Auditorio Nacional (28 de agosto) significa subir un escalón más hacia alcanzar mi sueño y romper con esas barreras y miedos que creí no poder vencer algún día. El 2 octubre estaré en el Foro DiDi en Monterrey.

Janeth espera poder recuperar algunos meses del 2020 para lanzar sencillos y más fechas.

“Tenemos algunos temas ya listos, que están en pausa por la cuarentena, como La culpa es mía y Travesuras que están por lanzarse en estos días y que por la contingencia no alcanzamos a grabar el video”.

Machismo y rivalidad

“Ha sido difícil porque es un género dominado por hombres, además el acordeón que es el instrumento que yo tocó, es un instrumento nominado por los hombres y que se cree dominado por los hombres, entonces el pararme con un acordeón enfrente de otros acordionistas hombres ha sido bien difícil, porque son los primeros en criticar: 'las mujeres no pueden tocar el acordeón igual que un hombre'; incluso me he enfrentado al machismo de las propias mujeres: '¿Por qué te vistes así?, ¿Por qué enseñas tanto? El machismo no solo viene de los hombre, sino de algunas mujeres".

La artista añadió, "ha sido complicado que generalmente como mujer artista genera una rivalidad en automático con las mujeres, porque si su novio o pareja te sigue, es como que en autómatico le sale a uno lo tóxico. Es difícil vencer la barrera de mujer a mujer, porque para mí lo ha sido. Estamos trabajando mucho en eso y sobre el machismo estamos haciendo consciencia en mi genero, que es bien dado el machismo".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: