Regresa el grupo juvenil Menudo, que causó furor en los años 80

Universal Televisión anunció el regreso de «Menudo», el icónico grupo de los años 80.⁣ ⁣ Pero esta vez será en formato de reality show y contará con Mario López como productor ejecutivo.⁣ ⁣ Esta «nueva generación» del grupo será un concurso musical para encontrar a los nuevos miembros, será emitido semanalmente y durará una hora.⁣ ⁣ Todo esto gracias a que el estudio de Universal adquirió los derechos de la agrupación, según informó The Hollywood Reporter.⁣ ⁣ «Crecí como un gran admirador de Menudo y estoy encantado de ser parte de la vuelta de esta banda icónica», dijo López en un comunicado.⁣ ⁣ Menudo fue un grupo de jóvenes puertorriqueños que estuvo activo desde 1977 hasta la década década de los 90 y se encargaba de formar a los nuevos artistas rotativamente.⁣ ⁣ Lanzaron 35 álbumes y vendieron más de 60 millones de copias.⁣