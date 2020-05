MET Gala: los 'looks' más inolvidables y sorprendentes

Este lunes 4 de mayo, todas las miradas deberían estar puestas en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. La alfombra roja más importante del mundo estaría a punto de dar el pistoletazo de salida en una Gala Met que tendría como leitmotiv About Time: Fashion and Duration, una relación entre la moda y el tiempo.

Una gala que este año tiene todas las papeletas para no celebrarse dada la situación que se vive en el mundo por culpa de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Aún así, nada nos quita la ilusión de recordar los mejores looks que nos ha dado esta gala. Buceando en los últimos años de esta ceremonia no podemos olvidar el look que lució Rihanna en el 2015. Este vestido del diseñador Guo Pei se convirtió en carne de "meme" durante mucho tiempo. Un look que dificilmente podrá ser olvidado.



Tampoco olvidaremos el sensual mono que lució la top model Bella Hadid en 2017. La hermana de Gigi Hadid apostó por este diseño de Alexander Wang, un body de rejilla con un pronunciado escote en la espalda.



Y en pareja acudieron un año antes Kim Kardashian y su marido Kanye West. El diseño metalizado de Balmain que lució ella quedó eclipsado por el look de su marido. El rapero apostó por unos vaqueros de Calvin Klein y unas lentillas azules para quitarle todo el protagonismo a su mujer. Una hazaña que consiguió.



Otro ejemplo de pareja en la alfombra roja de la Gala MET lo encontramos con Beyoncé y Jay-Z en 2015. Esta vez, él no tuvo nada que hacer porque la cantante brilló con luz propia con un diseño de Riccardo Tisci para Givenchy con joyas bordadas.



También atrevida y rompedora pudimos ver en 2016 a Emma Watson. La intérprete británica lució un diseño de dos piezas de Calvin Klein terminado en una larga cola.

Getty Images

Y el año pasado el punto de comedia lo puso Lady Gaga con su vestido de quita y pon de Brandon Maxwell.



Un 2019 donde las plumas de Rosie Huntington-Whiteley con su Oscar de la Renta nos dejaron sin palabras.

Getty Images

Una recopilación en la que no podía faltar Billy Porter, la gran estrella de esta gala en la que cada año causa auténtica sensación.

Getty Images

