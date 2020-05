Se suicida John Lafia, cocreador de 'Chucky'

John Lafia quien era guionista y director reconocido por las películas de Chucky, el muñeco diabólico se suicidó en su casa de Los Ángeles, así lo informaron las autoridades de dicho estado.

Te puede interesar:

Así se ve el nuevo Chucky en el segundo tráiler del remake Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker, será la voz del muñeco diabólico

De acuerdo con Variety, John Lafia de 63 años de edad se quitó la vida el 29 de abril. Por esta razón, sus compañeros Tom Holland y Don Mancini, con quienes desarrolló el guion y dirección de las cintas Chucky de 1988 y Chucky 2 de 1990 mostraron su tristeza ante este lamentable suceso.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Coescribió el guión original de ‘Child’s Play’ junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió ‘Child’s Play 2’, la película favorita entre los fanáticos de 'Chucky"", destacó Mancini en su cuenta de Facebook.

Facebook

“John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película, que varios semestres en la escuela. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas", recordó el cineasta.

Entre las producciones en las que trabajó a lo largo de su carrera se encuentran The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, The Blue Iguana, entre otras.

También puedes ver: