Autora de 'Crepúsculo' publicará nuevo libro 'Midnight Sun'

Sin duda la saga de Crepúsculo ha sido una de las más exitosas de las últimas décadas, pues el romance entre Edward Cullen y Bella Swan logró conquistar a miles de adolescentes en todo el mundo. Pero en esta ocasión se dio a conocer que la autora de esta historia, Stephenie Meyer publicará un nuevo libro llamado Midnight Sun.

Durante el programa Good Morning America, la autora reveló que en los libros pasados, los sucesos eran narrados por Bella, pero en esta ocasión será Edward Cullen, quien cuente su versión de la historia. Además, en este nuevo libro se conocerá más sobre la historia del vampiro y sus pensamientos al conocer a Bella. Meyer también afirmó que este libro será más "obscuro y desesperado".

Stephenie Meyer on new book 'Midnight Sun' which comes out August 4: “Hopefully this book can be a fun distraction from the real world. I'm so excited to finally be able to share it with you." https://t.co/rJFjktp50S pic.twitter.com/hdp1xgsiKX

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020