Ingrid Coronado impacta mostrando sus curvas con un ceñido disfraz en 'Venga la Alegría'

A sus 45 años, Ingrid Coronado está dejando claro que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto profesional como personal.

La ex conductora de 'Venga la Alegría' recordó los días en su antiguo programa, donde celebró el día de Star Wars vistiéndose como la princesa Leia, llevando un vestido blanco ceñido al cuerpo, idéntico al del icónico personaje del cine, presumiendo sus maravillosas curvas.

"May the 4th be with you" escribió Ingrid al lado de las fotografías, que fueron tomadas cuando pertenecía al equipo de conductores del exitoso programa matutino. De inmediato, sus millones de seguidores llenaron de likes las fotos, también comentaron lo hermosa que lucía.

"Tu eres lo mejor que pudo tener el matutino", "Justo comentaba en la página de Vla, que nadie como tú en ese vestido, saludos", "Eres una diosa!!!", sus seguidores alaban cada paso que da Ingrid Coronado.

Ingrid en la actualidad se ha mantenido en casa, siguiendo la cuarentena aconsejada por las autoridades. Está activa en las redes sociales, donde publica mensajes positivos para sus seguidores, una manera de mantener la cordura durante esta situación algo complicada.

Ingrid Coronado muestra su rostro sin maquillaje y deja enamorados a sus seguidores A través de sus historias de Instagram mostró lo segura que se siente con su apariencia.

Esperemos pronto ya volver a una situación normal y disfrutar de los próximos proyectos de Ingrid Coronado.

