Kimberly Flores sorprende con una rubia cabellera y Edwin Luna se vuelve loco de amor

La modelo fitness Kimberly Flores ha sorprendido a sus seguidores este lunes 4 de mayo al lucir un color de cabello totalmente diferente a su tradicional negro azabache.

La esposa de Edwin Luna causó sensación al aparecer en sus historias de Instagram con una cabellera rubia, muy a lo Kylie Jenner e Irina Baeva, pues por lo visto en esta cuarentena quiso hacer un cambio de look.

Y es que no sería la última ni la primera de los famosos que han hecho transformaciones en su imagen durante este tiempo de aislamiento social. Maluma, Ricky Martin, Danna Paola, Rosalía, Pink, han sido algunos de los que han experimentado con las tijeras y tintes para el cabello.

Así luce Kimberly Flores con su cabello rubio

Kim también quiso unirse a esta tendencia del confinamiento y mostró su lado rubio en las redes. La youtuber luce completamente diferente, pues se destacan más sus rasgos caribeños y su piel canela.

La modelo causó impacto al hacer creer a todos que había pintado su cabello. / Foto: Instagram Kimberly Flores

Sin embargo, todo fue una falsa alarma pues se trataba de una peluca con la que la influencer quiso probar cómo se veía con un color distinto en su cabellera.

A través de sus historias comentó: “Fue una peluca que me puse, pues quería ver cómo me quedaba, nunca nunca lo había probado y dije ‘vamos a ver cómo se ve un cambio de look’. Siempre he tenido la curiosidad de pintármelo de otro color, tal vez no ese tono, tal vez más café, no sé”.

Indicó que tuvo muchas respuestas positivas, aunque otras negativas. A su esposo le encantó el look y ella también quedó complacida. A pesar de que el experimento fue agradable, sostuvo que continuaría siendo pelinegra por los momentos. Ya luego veremos qué sucede con la entrenadora del programa Hoy.

