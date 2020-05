Maribel Guardia denuncia uso de su imagen para estafar en el mercado de Bitcoins

View this post on Instagram

La nota que ponen en redes en Costa Rica, asegurando que yo invierto en Bitcoins ES FALSA. La caída de esta moneda electrónica, los ha puesto desesperados a engañar gente haciendo varias noticias falsas en las que usa la imagen de artistas diversos SIN SU AUTORIZACIÓN, como en mi caso para engañar incautos. Repito ES UNA NOTICIA FALSA.