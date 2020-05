Reik aprovecha este tiempo en casa para componer

Los integrantes de Reik están aprovechando esta tiempo en cuarentena para escribir nuevas canciones y entre sus planes se encuentra grabar un tema casero.

“Estamos escribiendo algunas letras y viendo en qué formato podemos lanzar un tema nuevo. Incluso previo a la cuarentena ya teníamos mucha música lista, canciones nuevas que ya están grabadas y también con sus respectivos videos. Sin embargo todavía no sabemos cuándo podrán salir a a luz. Pero el punto es mantenernos activos, ahora que estamos en esta situación extraordinaria, estamos viendo cómo sacar algo y no me refiero a una canción que hable del encierro sino algo que pueda llegarle a la gente que enfrenta diversas situaciones”, mencionó Bibi.

Pero eso no es todo, ya que el trío de pop estrenó el remix de su sencillo Si me dices que sí a lado del reconocido dj neerlandés R3hab.

“Habíamos estado trabajando con él en otro proyecto en paralelo, donde nos habían invitado en un colaboración, entonces de ahí se dio la relación y aprovechamos para invitarlo a hacer el remix de Si me dices que sí y creo que suena muy bien, pudo trasladar la canción a otro género y nos encantó”, destacó el músico.



En este sentido, Bibi afirmó que Si me dices que sí es una canción que logró lanzarse antes de la cuarentena, la cual cuenta con dos grandes colaboraciones: Camilo y Farruko.

“La escribimos Julio y yo con Camilo hace más de un año. Nos encantó desde el principio pero la tuvimos ahí guardada por mucho tiempo, siempre nos gustó mucho pero no sabíamos en qué momento sacarla. Cuando nos decidimos se nos ocurrió invitar a Farruko, le mandamos el tema, le encantó y grabó su parte”, comentó Bibi.

Asimismo destacó que aunque actualmente tiene diversas colaboraciones con artista urbanos siempre están abiertos a explorar en otros géneros.

“Lo que hacemos es música y no se tiene que adaptar a ningún molde o a una expectativa. Es verdad que somos una banda pop y tiene que ser música muy digerible, pero también este género nos da la libertad de experimentar con cualquier ritmo mientras sea bien conjugado con nuestro estilo y no solo con el urbano también tenemos algunas canciones más electrónicas, algunas otras con más funk, tenemos un reggae, de todo un poco”, reiteró.

