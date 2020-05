El vestido con el que Salma Hayek perdió el pudor en la MET Gala de 1997

View this post on Instagram

Frida, film del 2002 della regista Julie Taymor. Ciò che colpisce fin da subito è la verosimiglianza con la realtà: una Frida, un Rivera, un Messico esattamente come li abbiamo immaginati. Forse anche troppo colorati e incantati, ma vogliamo pensarla come una scelta registica precisa, quasi teatrale. Il cast vale il film: Salma Hayek nella sua interpretazione forse più intensa, Alfred Molina che riprende anche fisicità ed espressioni del maestro, e poi la Golino, Rush, Norton, Banderas…insomma ogni personaggio scelto con una cura maniacale, così come i particolari di questo film, i vestiti stupendi, la musica, il trucco. La vita di una donna ormai diventata icona, con le sue debolezze ma dipinta in tutta la sua forza, e di Rivera, il suo maestro amato fino a impazzire, che la adora a sua volta. La storia di un amore difficile ma anche di un pezzo di storia messicana che lascia incantati. Certo, il film non è imperdibile: a tratti lento, con intercalari strani e poco adatti alla drammaticità, tutto sembra più colorato e felice del normale. Ma, da donna, posso dire che ho adorato ogni primo piano della Hayek, nata per recitare questo ruolo. E i veri dipinti della Khalo che sbucano qua e là, diventano reali e si spiegano anche ai più (nel caso ancora qualcuno non conosca la vita di questa grande pittrice). Inoltre, ci sembra che il film di una regista donna sia da supportare, in ogni caso. Voto: 6,5