Transmitirán icónico concierto de Sarah Brightman en el Royal Albert Hall

El próximo sábado 9 de mayo se transmitirá vía streaming la histórica presentación Sarah Brightman: In Concert at the Royal Albert Hall, a través del canal de YouTube de la cantante.

El concierto será transmitido con la finalidad de recaudar fondos para organizaciones benéficas enfocadas al apoyo de personas en crisis por los estragos ocasionados por el Covid-19.

Sarah Brightman: In Concert at the Royal Albert Hall fue grabado en septiembre de 1997 y contó con la participación de English National Orchestra, Andrea Bocelli, Andrew Lloyd Webber y Adam Clarke, quienes interpretaron grandes éxitos de la música clásica de Puccini, Gershwin, Delibes, Bernstein y de Broadway.

“Para muchos de nosotros durante el encierro, estos son momentos reflexivos e introspectivos, por lo que pensé que ver un concierto elegido de mi pasado sería apropiado y regresarlo a un momento especial y reconfortante en el tiempo”, dijo la intérprete sobre la transmisión del concierto.

Y siguió: “Espero que mi interpretación de muchos éxitos y piezas favoritas, junto con los invitados especiales Andrea Bocelli y Andrew Lloyd Webber, inspire a muchos de ustedes a contribuir con una de estas excelentes organizaciones benéficas, que están haciendo mucho por las personas de todo el mundo en este momento. Espero que disfruten y recuerden que todavía es un mundo hermoso y tenemos mucho que esperar”.

Las canciones que se podrían escuchar son:

1. Obertura: Capriccio Español / Scena e Canto Gitano / Fandango Asturiano

2. Chanson Español (de Les Filles de Cádiz )

3. O Mio Babbino Caro (de Gianni Schicchi )

4. Canción de Solveig (de Peer Gynt Suite No. 2 )

5. Verano (de Porgy & Bess )

6. Pie Jesu (de Requiem ) – dueto con Adam Clarke

7. Medley: Somewhere / I Feel Pretty / Tonight (from West Side Story )

8. Tu Quieres Volver

9. Quién quiere vivir para siempre

10. Silba al viento (de Whistle Down the Wind ) – dueto con Andrew Lloyd Webber

11. Obertura / Deseando estar de alguna manera aquí otra vez (de El fantasma de la ópera )

12. La música de la noche (del Fantasma de la ópera )

13. Tiempo para decir adiós (Con Te Partiro) – dueto con Andrea Bocelli

14 No llores por mí Argentina (de Evita )

El concierto se estrenará en el canal de YouTube de Brightman y estará disponible a partir de las 14:00 horas en México, y durante 72 horas en todo el mundo.

