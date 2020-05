Aarón Díaz estrena proyecto fitness y planea regresar a la TV

El actor Aarón Díaz afirmó que una de las mejores formas de enfrentar las adversidades es ser positivos y mostrar fuerza durante los momentos difíciles. Por esta razón, el histrión de 38 años de edad decidió dejar de lado lo negativo y emprender un nuevo proyecto, alejado de las telenovelas, el cual tiene el objetivo de brindar bienestar a las personas por medio de actividad física y una sana alimentación.

Se trata de Piscisi, una plataforma de entrenamiento funcional con una duración de cuatro semanas en la que no se necesitan aparatos para estar en forma. Por lo que señaló que esta cuarentena es un momento ideal para comenzar a hacer ejercicio y reforzar las defensas.

“Desde hace tiempo quería lanzar este proyecto pero coincidió con lo que está ocurriendo actualmente. Es una plataforma de entrenamiento funcional, que significa que solo necesitas tu propio cuerpo y un espacio pequeño, tu recamara, tu sala para hacer ejercicio. La razón por la cual quise empezar esta plataforma con este tipo de entrenamiento es porque es lo más seguro que hay porque no estás usando peso externo”, explicó Díaz.

A causa de la pandemia de coronavirus, Aarón Díaz tuvo que posponer algunos proyectos en México.

“Tengo algunos proyectos de televisión y de cine en México, lo cual me hace muy feliz porque desde hace 10 años no hago un proyecto en mi país como fue Teresa, entonces encontré varias cosas que me interesaron mucho. No puedo adelantar mucho pero puedo decir que son cosas que me hacen muy feliz”, indicó el protagonista de telenovelas como Lola, érase una vez, Corazones al límite, entre muchas otras.

Actualmente el actor se encuentra en casa a lado de sus hijas y su esposa, la cantante y actriz Lola Ponce y reveló que como padre no fue difícil explicarles lo que ocurre con la pandemia de coronavirus.

“Ellas saben lo que está ocurriendo desde hace un par de meses, principalmente porque lo comentaron en la escuela y eso les funcionó mucho para estar muy tranquilas en este momento. En cuanto a nosotros como adultos tratamos de ser muy positivos, no ver noticias negativas, n engancharnos en lo malo porque sabemos que hay muchísimas cosas buenas”, destacó.

30 minutos diarios de ejercicio diarios es lo que recomienda Aarón Díaz para estar en forma.

El actor mencionó que hacer ejercicio por la mañana es fundamental para arrancar el día de la mejor manera.

