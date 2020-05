Alejandra Guzmán juró que nunca ha estado con un novio de Frida Sofía y rogó que la deje de tratar como "basura"

Alejandra Guzmán enfrenta nuevamente a su hija Frida Sofía por seguir arremetiendo en su contra, afirmando que abusa de las drogas o incluso afirmando que la cantante se drogaba estando embarazada.

Ante esto, una vez más la intérprete de "Yo te esperaba" dio la cara en un video que publicó en su Instagram, contando su verdad ante la polémica con su hija de 28 años.

Alejandra Guzmán juró que nunca ha estado con un novio de Frida Sofía

"Esta ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y espero que ella algún día logre todos sus sueños", dijo Alejandra Guzmán al inicio del video.

"Pero eso no significa que yo sea su bote de basura", sentenció la artista, exigiendo a su hija que cese el maltrato hacia ella.

Al mismo tiempo, reconoció que no es perfecta, que ha cometido sus errores pero que ha tratado de corregirlos. "Eso no significa que la gente no sepa que yo si puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre".

Guzmán afirmó que es Frida Sofía quien la apartó de su vida y no le permite arreglar las cosas: "Ella no me permite acercarme, me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos".

"Ella insiste en que tiene un video, el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se me acusa que es falso, totalmente falso. Pongo las manos en el fuego porque yo no miento", insistió.

Enrique Guzmán se cansó de las acusaciones de su nieta Frida Sofía:"Lo que le pasa es que es muy pendeja" Harto de las ofensas de la influencer, le recomendó que busque el éxito sin necesidad de insultar a su madre.

Y Alejandra Guzmán aseguró que no ha tenido una relación con nadie que haya tenido que ver con su hija Frida Sofía.

"No tengo nada que esconder, no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría (…) yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí", sentenció.

Te recomendamos en video