Aracely Arámbula y Gloria Trevi hacen dueto para telenovela La doña 2

Para ponernos a bailar #Miarafamiliabella gracias hermosa @gloriatrevi por tu talento, por escribir y darle vida a este tema q me encanta!!! 🙏🏻👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Gracias por además cantarlo conmigo🙏🏻💞💃💃🎊 eres una reina siempre con una sonrisa y contagiándome de tu gran energía para cantarlo y disfrutarlo mucho!!! la pase súper en el estudio gracias d corazón 💞🎊y a ti querido @delcosmos x tu súper producción , tu música 🎶 la Ameeee ✨👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Talentasoooo 😘🙏🏻 y a Marchelita @marceladelagarz por inspirarnos con tu talento lleno d risas y Alegría gracias chicos me encanto que se lograra hacer este tema con ustedes son maravillosos !!!!!👌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 una canción inspirada en esta historia e #LaDoña GRACIAS muy en especial a mi @drleoarambulaoficial TEAMO Gracias todos a los creadores q adoro @jvspataro @yutzilm & team a mis directores @sevive Felipe Moises Urquidi 🙏🏻💙💙💙 @mudodp mi Peoductor Hector Sotelo y a todo el equipo 🙏🏻mi querido protagonista @poncecarlos1 🙏🏻💙 gracias amigo X darle vida maravillosamente a LeonContreras👏🏻👌🏻mi adorado @davidzepeda1 Villano pleitos con Altagracia pero mucho amor los seguidores siguen apasionados 😂💁‍♀️👌🏻gracias amigos x su enorme talento Carlitos & Deiv por llevar conmigo esta gran historia 🙏🏻💙💙 los quiero Altagracia no se quedo con ninguno pero yo 🙋‍♀️eligiria a los dos💞🤪 a todos mis compañeros 🙏🏻mi Andy @andreamartii te amo [email protected] eres lo máximo😘 @mayrasierras mi May sabes lo feliz que me hizo saber q seguirías persiguiéndome😂Aquilitos siempre amado lo sabes!! @diegosoldano amigo 👌🏻👏🏻seguiremos @leo_deluglio gracias x ese Diego q tanto fastidio a miAlta te quiero mi niño @patriciareyesspindola mi Paty q te digo maestra bella DISFRUTEE MUCHO!!! Volver a trabajar contigo me quede con ganas d actuar más junto a ti ojalá y se repita pronto te quiero!! @soypaofernan Pao lo hiciste súper mi niña👏🏻👌🏻💞😘y mi nueva sobrina @soy_paoalbo Pao no quería q muriera Isabela 🤦‍♀️pero lo hiciste muy bien👍🏻👏🏻un reto y se logró👌🏻a TODOS GRACIAS 🙏🏻👏🏻X su entrega y pasión en su trabajo juntos logramos contar esta historia x este bello video @dulxindovina 💞