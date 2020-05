Bárbara de Regil revela que podría embarazarse durante la cuarentena

View this post on Instagram

Para mi Héroe 👰🏻🤵🏻🥂 Si , leíste bien FER , mi héroe ❗️ Ese superpoder TUYO de hace que a tu lado me sienta protegida , feliz , tranquila AMADA … ese superpoder que tienes de calentar MI corazón con tu amor …. con cada mimo en las mañanas ☀️ Hoy hace 3 años estábamos en la mera fiesta 👰🏻🥂🎩 Ese día mientras NO PARABA DE VERTE ( por que me encantas ) PENSABA …. Quiero pasar una vida contigo …. UNA VIDA ❗️ Hoy llevamos 45 días encerrados en el mismo lugar , bajo el mismo techo 24/7 juntos y CONFIRMO ✨ QUIERO PASAR EL RESTO DE MI VIDA A TU LADO ♥️ Quiero seguir creciendo contigo , quiero seguir viendo series incompletas contigo , quiero pelear solo contigo , quiero besarte solo a ti , quiero sentir tus abrazos todas las mañanas ♥️QUIERO FESTEJAR LA VIDA CONTIGO MI AMOR ♥️ Alguna vez leí algo que decía … Quédate con esa persona que conozca lo peor de ti y aún así quiera ACARICIARLO .🥺 Pa ambos conocemos nuestros peores demonios y te digo algo❓Hoy a 6 años de ser INSEPARABLES ( literal) ME QUEDO A TU LADO ♥️🙏🏻 me quedo TE AMO y TE ADMIRO COMO A NADIE 🤤 y se que tú conmigo también 🙏🏻✨ TE AMO INCONDICIONALMENTE