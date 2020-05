Carmen Muñoz estalló y confesó todo sobre la supuesta violencia que sufre de parte de su esposo

Carmen Muñoz está viviendo un momento muy penoso ante los rumores y publicaciones que afirman que es víctima de violencia por parte de su esposo, Juan Ángel Esparza.

Ante esto, la ex conductora de Enamorándonos salió a dar la cara y a dar su versión de los hechos, defendiéndose de los rumores.

Carmen Muñoz habla sobre la supuesta violencia de sufre de parte de su esposo

"Da coraje que saquen este tipo de información que no es real, por eso estoy aquí dando la cara, porque realmente todo lo que se ha dicho en esa publicación es mentira", enfatizó la animadora durante una entrevista en el programa Venga La Alegría.

"Lo que hay con mi marido y conmigo es amor, es comunicación y es respeto ante todo y siempre lo ha habido desde el momento en que lo conocí", enfatizó.

"Estamos cumpliendo 16 años juntos porque queremos estar el uno con el otro, entonces sí te da coraje que saquen mentiras".

Reconoció que es un buen padre, buen esposo y que se complementan muy bien: "Es el padre más amoroso que te puedas imaginar, es la mejor pareja, es con quien yo puedo llegar estresada del trabajo (…) y se que puedo llegar a platicar con él abiertamente, a escuchar sus consejos, a que nos apoyemos mutuamente".

Carmen Muñoz además afirmó que nunca estaría con alguien que la maltratara: "No podría estar con alguien que me violente, con una persona que me falte el respeto, que no sea un buen padre, un buen esposo".

