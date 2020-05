Ingrid Coronado da un vistazo a su lujosa habitación donde ha pasado la cuarentena

View this post on Instagram

@ingridcoronadomx #quedateencasa 💓 Que ejercicios estás practicando en casa ? Aprovecha nuestras promociones descuento de 25% en cualquiera de nuestras prendas 🥰🥰🥰 Producto 100% colombiano, recuerda que enviamos desde la Ciudad de México 🇲🇽 a partir de la segunda prenda el envío es gratis para la República Mexicana #sportlife #workout #fitnessgirl #designinspiration #hechoencolombia #ingridcoronado