Ingrid Coronado vivió una pesadilla en medio del divorcio con Fernando del Solar

Una de las parejas que llegó a ser más querida en la farándula nacional fue la que conformaron Ingrid Coronado y Fernando Del Solar pero que tras su divorcio también fue severamente atacada y criticada.

El trago más amargo le tocó a la conductora a quien acusaron de abandonar al animador durante el tratamiento contra el Linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2012.

Tres años después anunciaron su divorcio y todos llegaron a la conclusión de que Ingrid se alejaba de Fernando justo en su peor momento. Meses después, él anunció que ya había superado el cáncer.

Casi 5 años después de aquella “pesadilla”, la presentadora ha sanado sus heridas y ha decidido abrir su corazón para revelar lo que vivió desde su perspectiva.

Ingrid Coronado revela el sufrimiento que pasó durante su separación

En una entrevista para el programa Hoy, la presentadora habló con tranquilidad y paz sobre esa difícil etapa en su vida.

“No conocen lo que yo sentí, lo que viví, lo que he tenido que pasar para yo poder estar aquí y decirte que agradezco todas y cada una de las cosas que pasaron a lo largo de esos 8 años porque me convirtieron en la mujer que soy ahora de la que estoy mucho más orgullosa”, confesó según reseña Infobae.

Además de sobrellevar el fracaso de su matrimonio y tener que explicárselo a sus hijos, Ingrid tuvo que lidiar con los montones de mensajes en su contra.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo. Si bien cuando recibí toda esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”, reconoce.

En la actualidad, Ingrid y Fernando aseguran llevar una distante pero sana relación. No obstante, en meses pasados cuando el conductor estuvo hospitalizado, ella aseguró que no sabía sobre su estado de salud pues los padres de él no le permitían verlo.

