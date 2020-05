Revelan supuesto odio de Galilea Montijo contra ex conductora de Tv Azteca

View this post on Instagram

Me encantaaaaaaa mi trabajo! Soy una orgullosa periodista de espectaculos de la tribu matutina 🙆‍♀️ Estar en pijama, bailar, reirme como loca, jugar, compartir con personas que adoro y entretener a quienes están en casa no tiene precio. Los detractores y los que nos minimizan me valen y valen maaadre. (Programa grabado) #quedateencasa #yoencasa #yomequedoencasa #Hoy #hoylohacestú #televisa