Marvel retoma proyecto de Ghost Rider

View this post on Instagram

Its finally happening 😍❤️ According to an insider Daniel Richtman, Marvel Studios is developing a Ghost Rider (film/series) project for the MCU 🔥🔥 #MarvelFansKerala #ghostrider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #captainamerica #edit #steverogers #chrisevans #avengers #avengersendgame #avengersinfinitywar #infinitywar #marvel #marvelcomics #mcu #babygroot #guardiansofthegalaxy #LOVEYOU3000 #wintersoldier #americasass #captainamericathewintersoldier #captainamericacivilwar #civilwar #marvelfan #ironman #tonystark #robertdowneyjr #chrishemsworth #whateverittakes . . . . . @zendaya @tomholland2013 @robertdowneyjr @chrishemsworth @renner4real @doncheadle @brielarson @therussobrothers @marvelstudios @markruffalo @samuelljackson @dkharbour @elizabetholsenofficial @paulbettany @brielarson @marvel_india @comicbook @imsebastianstan @paulbettany @chadwickboseman @katdenningsss @maddenrichard @disneyplus @michaelbjordan @edwardnortonofficial