El primogénito de Ricardo Montaner que pocos conocen y que tuvo cuando apenas contaba con 18 años

Ale,fue mi primera misión de responsabilidad como hombre, yo apenas de 18,convertido en papá,ese día estaba parado del otro lado del vidrio viendo a mi primer hijo mover sus pies chiquitos en desorden,catirito de ojos verdes claritos … el primero de mis cinco… Hoy te celebro y saco cuenta… esa inexorable cuenta, nostalgia + amor = tiempo Te amo mijo Feliz cumpleaños @alemreglero