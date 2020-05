Esta es la miniserie que reemplazará a Westworld en la programación de HBO este domingo

I Know This Much Is True, es el nombre que recibe la nueva producción de HBO que se estrenará este domingo, en el mismo horario que tenía la aclamada serie Westworld.

La miniserie dirigida por Derek Gianfrance es basada en el libro escrito por Wally Lamb en 1998, que se centra en la historia de un par de gemelos que son separados por padecer una enfermedad mental.

Tráiler

Elenco

Además de Ruffalo, parte del elenco está conformado por: Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Aisling Franciosi, John Procaccino como Ray Birdsey, Rob Huebel, Philip Ettinger y Michael Greyeyes.

Crítica

Parte de la crítica que ya observó la miniserie que consta de tan solo 6 capítulos destacan la excelencia narrativa de la trama y la magistral actuación de Ruffalo que le da un toque especial a este proyecto que ya se había intentado llevar en formato película en dos oportunidades.