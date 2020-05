Ariana Grande prohibió este clip de Tiger King en su nuevo video con Justin Bieber

La cantante estadounidense Ariana Grande y el canadiense Justin Bieber sorprendieron a sus fans al estrenar recientemente un tema juntos con vídeoclip incluído, llamado "Stuck with U".

El material audiovisual estuvo plasmado por múltiples videos de sus fans que desde sus hogares se grabaron bailando la canción con su pareja, hermanos, amigos y hasta mascotas.

En esos clip uno que fue prohibido por Ariana Grande, se trató del enviado por la controversial Carol Baskin del polémico documental de Netflix "Tiger King", quien se grabó junto a su marido disfrazados de felinos.

El intérprete de "Yummy" en uno de sus tweets promocionando el vídeo, compartió un clip dónde se observaba a Baskin generando múltiples reacciones entre ellos el de Ariana Grande quien aclaró: "Para el registro, no permití ni aprobé este clip en el video real. Pero, no obstante, existe y es … único. ¡De todos modos, 7.5 horas!" El último bit se refería a la cuenta regresiva hasta que la canción cayó.

Aunque Grande no dijo explícitamente por qué se opuso a la aparición de Baskin en su video con Bieber, puede deberse a sus creencias sobre el tratamiento ético de los animales.

for the record, i did not allow or approve this clip to be in the actual video. but. nonetheless. it exists and that’s ….. unique.

anyway, 7.5 hours !

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 7, 2020